Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы
Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы.
Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы.
Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы, сообщает официальный сайт столицы, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.
Отмечается, что для сокращения бумажных носителей в здравоохранении внедряется платформа интероперабельности и информатизации с последующим внедрением электронного паспорта здоровья каждого гражданина страны.
Однако в данный момент в медучреждениях столицы записи о пациентах ведутся как в бумажном, так и электронном виде.
По информации Министерства здравоохранения, для решения проблемы сейчас в пилотном режиме отрабатывается проект по внедрению единой электронной медицинской карты пациента. В ближайшее время эту систему должны ввести и во всех поликлиниках Астаны.
Также руководством Минздрава предложено для обеспечения максимальной доступности медицинской помощи населению расширить сеть «малогабаритных» организаций ПМСП, а также изменить график их работы.
Кроме того, информацию населению предлагается сделать доступной через круглосуточную работу