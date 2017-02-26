Отмечается, что для сокращения бумажных носителей в здравоохранении внедряется платформа интероперабельности и информатизации с последующим внедрением электронного паспорта здоровья каждого гражданина страны.

Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы, сообщает официальный сайт столицы, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

Однако в данный момент в медучреждениях столицы записи о пациентах ведутся как в бумажном, так и электронном виде.

По информации Министерства здравоохранения, для решения проблемы сейчас в пилотном режиме отрабатывается проект по внедрению единой электронной медицинской карты пациента. В ближайшее время эту систему должны ввести и во всех поликлиниках Астаны.

Также руководством Минздрава предложено для обеспечения максимальной доступности медицинской помощи населению расширить сеть «малогабаритных» организаций ПМСП, а также изменить график их работы.