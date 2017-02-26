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20:52 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми задержан организатор митинга памяти Немцова

Валентин Мурзаев пробудет в полиции до утра 27 февраля.

В Перми днём 26 февраля был задержан организатор митинга памяти Бориса Немцова Валентин Мурзаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.

Оппозиционер был задержан после митинга памяти Немцова. Ему вменяют административную статью 20.3 («публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Речь якобы идёт о его публикации в социальной сети, сделанной ещё в октябре 2014 года.

Сам Валентин Мурзаев «ничего такого не помнит, но если что-то и публиковал, то очевидно, что в антифашистском контексте».

Полицейские подошли к Мурзаеву на улице и доставили его в отдел полиции по Дзержинскому району Перми. Он пробудет там до суда, который намечен на утро 27 февраля. Его не отпускают домой, так как, по словам стражей порядка, он ранее уклонялся от общения по этому делу с органами.

Правозащитники уже готовятся оказать юридическую помощь Мурзаеву. Митинг памяти Немцова прошёл сегодня, 26 февраля, на Егошихинском кладбище. Организаторы надеялись провести его в центре Перми, но власти запретили, а затем суд подтвердил данный запрет.

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