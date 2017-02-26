Назван лучший натуральный антибиотик
Особые химические соединения способны противостоять распространению бактериальной инфекции, выяснили американские ученые.
Особые химические соединения способны противостоять распространению бактериальной инфекции, выяснили американские ученые.
Чтобы вызвать инфекцию, бактерии должны закрепиться в определенных местах
Предыдущие исследования группы химиков и биохимиков из Вустерского политехнического института и Массачусетского университета показали, что в клюквенном соке содержатся биоактивные вещества, получившие название «проантоцианидины». Эти соединения относятся к флавоноидам — растительным пигментам, от которых зависит окраска цветов и плодов растений.
Эксперименты продемонстрировали, что проантоцианидины блокируют способность бактерий к закреплению на