Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Сергей Лазарев впервые показал сына
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1275-летие Солнца нации
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
23:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Назван лучший натуральный антибиотик

Особые химические соединения способны противостоять распространению бактериальной инфекции, выяснили американские ученые.

Источник: Telegraf.com.ua

Чтобы вызвать инфекцию, бактерии должны закрепиться в определенных местах организма-хозяина и начать размножаться, чтобы образовать биопленку.

Предыдущие исследования группы химиков и биохимиков из Вустерского политехнического института и Массачусетского университета показали, что в клюквенном соке содержатся биоактивные вещества, получившие название «проантоцианидины». Эти соединения относятся к флавоноидам — растительным пигментам, от которых зависит окраска цветов и плодов растений.

Эксперименты продемонстрировали, что проантоцианидины блокируют способность бактерий к закреплению на организме-хозяине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страны мира, в которых лучше родиться мужчиной (Фото)
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Умер актер Билл Пэкстон
Путин и Назарбаев покатались вместе на горных лыжах
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь