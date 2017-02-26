Назван лучший натуральный антибиотик

Чтобы вызвать инфекцию, бактерии должны закрепиться в определенных местах организма-хозяина и начать размножаться, чтобы образовать биопленку.

Предыдущие исследования группы химиков и биохимиков из Вустерского политехнического института и Массачусетского университета показали, что в клюквенном соке содержатся биоактивные вещества, получившие название «проантоцианидины». Эти соединения относятся к флавоноидам — растительным пигментам, от которых зависит окраска цветов и плодов растений.