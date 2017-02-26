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21:35 (мск), источник: РИА Новости

Ушедший с молотка телефон Гитлера назвали подделкой

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты сомневаются в подлинности личного телефона Адольфа Гитлера, который был продан на аукционе за 243 тысячи долларов. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил представитель франкфуртского Музея связи Франк Гнегель.

Источник: AP 2017

«Это точно подделка. Этот телефон был выпущен компанией Siemens&Halske, но трубка у него английская. Так никогда не делали», — сказал он.

Эксперт полагает, что проданный с молотка аппарат был собран позднее в Великобритании.

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Красный телефон Гитлера продадут с аукциона

Подозрения вызвал и красный цвет, в который выкрашен телефон. «Siemens сделала бы экземпляр из цветного пластика, а не перекрашивала бы черный телефон», — отметил Гнегель.

К тому же, добавил он, гравировка с эмблемой Гитлера тоже покрыта простой краской, совсем не в духе того времени.

Сомнительно, по его словам, и то, что аппарат оснащен диском для набора, в то время как телефон Гитлера всегда был подключен к телефонной станции.

Помимо этого, Гнегель раскритиковал описание аппарата как «дорожного телефона» Гитлера. «Идея брать телефон в дорогу может исходить только от поколения, которое пользуется мобильниками. Тогда не было никаких телефонных розеток с вилкой. Телефон был постоянно подключен к розетке в стене, его нельзя было просто так взять с собой», — подчеркнул специалист.

«Телефон Гитлера» был продан 19 февраля. По данным аукционного дома, аппарат с выгравированным именем Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали затем британскому офицеру, в семье которого он и хранился. Лот назвали «возможно, самым разрушительным “оружием” всех времен, лишившим жизни миллионы людей во всем мире».

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