Ушедший с молотка телефон Гитлера назвали подделкой

«Это точно подделка. Этот телефон был выпущен компанией Siemens&Halske, но трубка у него английская. Так никогда не делали», — сказал он.

Подозрения вызвал и красный цвет, в который выкрашен телефон. «Siemens сделала бы экземпляр из цветного пластика, а не перекрашивала бы черный телефон», — отметил Гнегель.

К тому же, добавил он, гравировка с эмблемой Гитлера тоже покрыта простой краской, совсем не в духе того времени.

Сомнительно, по его словам, и то, что аппарат оснащен диском для набора, в то время как телефон Гитлера всегда был подключен к телефонной станции.

Помимо этого, Гнегель раскритиковал описание аппарата как «дорожного телефона» Гитлера. «Идея брать телефон в дорогу может исходить только от поколения, которое пользуется мобильниками. Тогда не было никаких телефонных розеток с вилкой. Телефон был постоянно подключен к розетке в стене, его нельзя было просто так взять с собой», — подчеркнул специалист.

«Телефон Гитлера» был продан 19 февраля. По данным аукционного дома, аппарат с выгравированным именем Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали затем британскому офицеру, в семье которого он и хранился. Лот назвали «возможно, самым разрушительным “оружием” всех времен, лишившим жизни миллионы людей во всем мире».