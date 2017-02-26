В Москве и области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра и мокрый снег

«По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 27 февраля в городе Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица, ветер западной четверти порывами 12−17 м/с», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В главке отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.