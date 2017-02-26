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22:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра и мокрый снег

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, сильной гололедице и усилении ветра в столице и области.

«По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 27 февраля в городе Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица, ветер западной четверти порывами 12−17 м/с», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В главке отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — заключили в пресс-службе.

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