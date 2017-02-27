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00:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Янукович развелся с женой Людмилой

Согласно информации, экс-президент Украины Виктор Янукович живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Он также заявил немецкому изданию Der Spiegel, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.

Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын.

Янукович в очередной раз заявил, что не отдавал приказов относительно разгона протестов зимой 2013 года.

Он также отметил, что не отказывался от своей должности. «Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране», — говорит он.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть свой план, как вернуть Донбасс Украине. По его словам, он категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины.

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