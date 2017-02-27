Янукович развелся с женой Людмилой
Согласно информации,
Согласно информации,
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.
Он также заявил немецкому изданию Der Spiegel, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.
Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын.
Янукович в очередной раз заявил, что не отдавал приказов относительно разгона протестов зимой 2013 года.
Он также отметил, что не отказывался от своей должности. «Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране», — говорит он.
Ранее