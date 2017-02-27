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17:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Бал Наташи Ростовой под люстрой «Победы». Где снимался фильм «Война и мир»?

27 февраля 1962 г. дирекция «Мосфильма» приняла окончательный сценарий картины «Война и мир». Режиссёр Сергей Бондарчук приступил к съёмкам, которые длились 5 лет.

Москвовед Татьяна Воронцова провела «АиФ» по столичным местам съёмок одного из самых масштабных проектов советского и мирового кинематографа.

Новодевичий потушила монахиня

В первых же кадрах «Войны и мира» — самые узнаваемые московские виды.

Фильм
8.0
Война и мир
1965 / СССР / 6 ч. 13 мин.
драмамелодрама...

Когда старший Безухов, граф Кирилл Владимирович (Николай Толкачёв), проезжает в экипаже, мы видим чудесный ансамбль: Соборная площадь Кремля, Васильевский спуск, Успенский собор.

Сцена ухода русских при отступлении снималась тоже там. Но Васильевский спуск нам показывают уже по-другому. Внимательный зритель обратит внимание на один любопытный момент. Москвичи покидают город по знаменитому Большому Каменному мосту. Но… это вовсе не тот мост через Москву-реку, который мы привыкли видеть сегодня. Большой Каменный мост, сооружённый в конце XVIII в., выходил на улицу Ленивка и был чуть ближе к месту, где теперь стоит храм Христа Спасителя.

Современный мост, воздвигнутый в 30-е гг. сооружённый в конце XVIII в., «приходит» непосредственно к стенам Кремля, к Водозаборной башне, и соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове.

В фильме же художники, декораторы, монтажёры смогли воссоздать облик и траекторию моста XVIII—XIX вв. Это был один из первых киноопытов создания виртуальной реальности, в плане монтажа для 1960-х гг. такие кадры были невероятно сложны.

В 1962 г. снимались сцены расстрела французами поджигателей Москвы. За спинами Пьера Безухова (Сергей Бондарчук) и актёров, которые играют пленных москвичей и военных во французской форме, мы видим Новодевичий монастырь, его крепостные стены, башни, колокольню, величавый Смоленский собор и даже небольшую устремляющуюся вверх Преображенскую надвратную церковь (Новодевичий пр-д, 1). Французы в 1812-м, отступая из Москвы, пытались взорвать Новодевичий монастырь.

Но, по легенде, одна из монахинь успела залить водой фитили, подведённые к пороховым погребам, и монастырь устоял.

Ещё одно место в картине, которое снималось на натуре, — «усадьба Ростовых» (Малая Никитская, 12). В глубине — главный дом, два симметрично поставленных флигеля, которые выходят торцами на красную линию улицы. Всё вместе формирует парадный двор. Помните, там граф Илья Андреевич Ростов (Виктор Станицын) выходит на крыльцо, дети скачут, подъезжают экипажи….

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Дом соединён с проездными арками, через которые можно было попасть на хозяйственный двор, выходящий в Гранатный пер. Владельцем особняка был князь Андрей Долгоруков, статский советник. Его сын стал московским генерал-губернатором и занимал этот пост аж 25 лет. После Отечественной войны 1812 г. усадьба переходит к Бобринским.

Тоже интересный московский род. Родоначальник династии — Алексей Григорьевич, внебрачный сын Екатерины II и её фаворита графа Орлова. Владение, принадлежащее таким видным фамилиям, сооружённый в конце XVIII в., поэтому и было выбрано режиссёром в качестве дома Ростовых. Кстати, там есть киноляп. В одной из зимних сцен тройка подъезжает к воротам усадьбы на Малой Никитской. В кадре на заднем плане мы видим церковь «Большое Вознесение», что у Никитских Ворот. Курьёз в том, что это здание было построено только в 1845 г., то есть после Отечест­венной войны 1812 г.

Кстати, в романе Льва Толстого Ростовы живут совсем по другому адресу. Гости едут «…к большому, сооружённый в конце XVIII в., 52). Но здание занимал Союз советских писателей, и выселить их всех на момент съёмок даже на неделю не представлялось возможным. Более того, в эту старинную усадьбу невозможно было впихнуть огромную киношную братию с актёрами, гримёрами, техникой, осветительными приборами.

Роскошную сцену бала Наташи Ростовой (Людмила Савельева) Бондарчук планировал снимать в Таврическом дворце. Но договориться о съёмках не удалось. что это здание было построено только в 1845 г., 1).

Кстати, у создателей «Войны и мира» был доступ к фондам более 40 отечественных музеев, использовались подлинные мебель, аксессуары. Зрители всегда обращают внимание на роскошнейшие люстры, на фоне которых танцуют Наташа Ростова и Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов). Светильники были взяты из московского кинотеатра «Победа» — памятника сталинского ампира с обилием классической лепнины и роскошными массивными коваными люстрами (ул. Абельмановская, 17а).

Сам кинотеатр построен в 1957 г. по проекту советского классика — архитектора, лауреата Сталинской премии Ивана Жолтовского. Сегодня люстры — главная изюминка кинотеатра «Победы» — их можно увидеть в фойе. Служители их очень берегут.

Царская фаворитка

Родовое гнездо князей Болконских снималось под Москвой. Как и ещё целый ряд сцен: горящая Москва, Москва, отстраивающаяся после пожара. Рядышком с селом Теряево поблизости от Волоколамского монастыря для этих целей был возведён целый городок декораций. А вот дом Волконских — реальная усадьба Введенское в Одинцовском районе. Изначально она принадлежала семье князей Лопухиных.

В тот момент, когда Анна Лопухина стала фавориткой императора Павла I, её родители решили воспользоваться ситуацией: обустроить в Подмосковье роскошное родовое гнездо. Для этих целей был нанят архитектор Львов, один из ведущих мастеров того времени. В «Войне и мире» мы видим замечательный дом с беседочкой-ротондочкой, сад, по которому гуляет Андрей Болконский. Усадьба эта долго была санаторием, поэтому туристы туда попасть не могли. Теперь же она открыта, и любой может почувствовать себя героем романа Льва Николаевича.

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