Королева Голливуда. Два лица Элизабет Тейлор
В кино — путь от королевы Египта до малозначимых ролей, в жизни — от властительницы Голливуда до всеми покинутой алкоголички. «АиФ» рассказывает о судьбе Элизабет Тейлор.
В кино — путь от королевы Египта до малозначимых ролей, в жизни — от властительницы Голливуда до всеми покинутой алкоголички. «АиФ» рассказывает о судьбе Элизабет Тейлор.
Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне.
Эта актриса стала признанной «королевой Голливуда» и была удостоена престижной награды «Оскар» аж три раза! Кстати, Элизабет Тейлор стала первой в мире артисткой, получившей за съемки в картине 1 миллион долларов.
Баснословный по тем временам гонорар принесла актрисе роль Клеопатры в исторической драме «Клеопатра». После картины еще долгое время в моде был макияж в стиле египетской царицы, женщины всего мира обводили глаза черным на манер Лиз Тейлор в этой роли.
На съёмках «Клеопатры» начался самый легендарный и красивый голливудский роман — бурная lovestory актеров Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона. Он играл Марка Антония.
В 1964 году пара сыграла свадьбу. Брак существовал 10 лет, после чего звезды его расторгли. Чтобы, спустя год, вновь пожениться. И вновь развестись через год. И тем не менее эта пара до сих пор считается самой романтичной за историю Голливуда. Совместно они сыграли в 11 картинах. Бёртон подарил на день Святого Валентина своей супруге самую дорогую в мире жемчужину под названием «Блуждающая». Об отношениях Тейлор и Бертона режиссер Ричард Лэкстон создал телефильм в 2013 году «Burton and Taylor».
Психологическая драма «Кто боится Вирджинии Вулф?» принесла Элизабет Тейлор второго «Оскара».
Но, к сожалению, параллельно со славой появились проблемы — Тейлор стала быстро набирать вес, что недопустимо для успешной актерской карьеры. А самое страшное — наркотики и алкоголь заняли прочное место в жизни актрисы. Она все еще продолжает играть, хотя ролей предлагается меньше и меньше и масштаб картин уже не поражает. В 1976 году снимается в ленте «Синяя птица». Это
От общения с Элизабет Тейлор остались интересные впечатления у легенды советского кинематограф Людмилы Чурсиной.
«У Тейлор была бросающаяся в глаза красота, — рассказала «АиФ» народная артистка. — Красоту сложно судить. Но впечатление Элизабет производила противоречивое… Помню, мы должны были обедать на крейсере, который пришел из США с дружеским визитом в Ленинград. Вся группа долго ждала Тейлор — она тогда снималась в картине «Синяя птица» на Ленфильме. Тейлор заставила себя долго ждать, я уже стала возмущаться, хотела всем сказать и развернуться: «Ну знаете, ну я тоже, в
Но
Ее внешность была необычной — я имею в виду асимметрию лица.
У Элизабет Тейлор было абсолютно два разных профиля. Один — профиль роковой женщины, другой — профиль чуть-чуть вздорный, какой-то такой девчоночий, она даже моложе с одной стороны выглядела.
Как писала поэтесса Мария Петровых, «Но я клянусь, ваш правый глаз грустней, внимательней и строже. А левый веселей, моложе, и больше выражает вас». Вот какая половина в Тейлор преобладала — трудно сказать. Она была настолько разнообразна и прекрасна на экране, что, наверное, операторы знали, какие ракурсы её снимать, где выгоднее дать профиль роковой, а где — более
Безусловно, едва ли не больше ее картин, публику интересовала личная жизнь королевы кино Элизабет Тейлор, полная свадебных сказок, разводов, скандалов, измен и самых разных перипетий. Браков у Элизабет Тейлор было ни много, ни мало, восемь. Немало сплетней породило то, что актриса постоянно лечилась от наркомании и алкогольной зависимости. Это была абсолютно двойная жизнь. В свете софитов Тейлор стремилась произвести впечатление
Умерла она абсолютно одна. Это была очень полная, совершенно больная, перенесшая много болезней, операций на мозге, женщина. Растоптанная бесславным концом своей карьеры и личной жизни.