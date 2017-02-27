Королева Голливуда. Два лица Элизабет Тейлор

Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне.

Эта актриса стала признанной «королевой Голливуда» и была удостоена престижной награды «Оскар» аж три раза! Кстати, Элизабет Тейлор стала первой в мире артисткой, получившей за съемки в картине 1 миллион долларов. Баснословный по тем временам гонорар принесла актрисе роль Клеопатры в исторической драме «Клеопатра». После картины еще долгое время в моде был макияж в стиле египетской царицы, женщины всего мира обводили глаза черным на манер Лиз Тейлор в этой роли. На съёмках «Клеопатры» начался самый легендарный и красивый голливудский роман — бурная lovestory актеров Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона. Он играл Марка Антония.

В 1964 году пара сыграла свадьбу. Брак существовал 10 лет, после чего звезды его расторгли. Чтобы, спустя год, вновь пожениться. И вновь развестись через год. И тем не менее эта пара до сих пор считается самой романтичной за историю Голливуда. Совместно они сыграли в 11 картинах. Бёртон подарил на день Святого Валентина своей супруге самую дорогую в мире жемчужину под названием «Блуждающая». Об отношениях Тейлор и Бертона режиссер Ричард Лэкстон создал телефильм в 2013 году «Burton and Taylor». Психологическая драма «Кто боится Вирджинии Вулф?» принесла Элизабет Тейлор второго «Оскара».

Но, к сожалению, параллельно со славой появились проблемы — Тейлор стала быстро набирать вес, что недопустимо для успешной актерской карьеры. А самое страшное — наркотики и алкоголь заняли прочное место в жизни актрисы. Она все еще продолжает играть, хотя ролей предлагается меньше и меньше и масштаб картин уже не поражает. В 1976 году снимается в ленте «Синяя птица». Это советско-американская музыкальная сказка по пьесе Мориса Метерлинка. От общения с Элизабет Тейлор остались интересные впечатления у легенды советского кинематограф Людмилы Чурсиной.

Новость К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.

«У Тейлор была бросающаяся в глаза красота, — рассказала «АиФ» народная артистка. — Красоту сложно судить. Но впечатление Элизабет производила противоречивое… Помню, мы должны были обедать на крейсере, который пришел из США с дружеским визитом в Ленинград. Вся группа долго ждала Тейлор — она тогда снималась в картине «Синяя птица» на Ленфильме. Тейлор заставила себя долго ждать, я уже стала возмущаться, хотела всем сказать и развернуться: «Ну знаете, ну я тоже, в общем-то, женщина и актриса». Но наконец-то Элизабет Тейлор появилась. Была совершенно не в настроении, абсолютно не реагировала ни на нас, ни на кого бы то ни было. И только когда она увидела двоих детей, которые снимались с ней в фильме, она с ними стала общаться и как-то чуть повеселела. Но, к сожалению, настроение у нее снова испортилось, когда она узнала: на флоте действует запрет на алкоголь. Тогда Тейлор совсем пала духом. Приободрилась она, когда увидела молоденьких симпатичных советских матросиков. В ней сразу включилась женщина, она стала улыбаться, бросать кокетливо взгляды. Ее внешность была необычной — я имею в виду асимметрию лица.

У Элизабет Тейлор было абсолютно два разных профиля. Один — профиль роковой женщины, другой — профиль чуть-чуть вздорный, какой-то такой девчоночий, она даже моложе с одной стороны выглядела.