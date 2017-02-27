Отключение света коснется десятков домов Владивостока
В понедельник, 27 февраля, во Владивостоке сотрудники МУПВ ВПЭС будут проводить плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 96 домах города.
В понедельник, 27 февраля, во Владивостоке сотрудники МУПВ ВПЭС будут проводить плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 96 домах города.
Все мероприятия — плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Адмирала Кузнецова ул. 40а;.
Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 36, 38, 40;.
Борисенко ул. 104, 102;.
Буреинская ул. 11, 13, 15, 5;.
Дежнева ул. 8, 15, 13, 3, 7, 9;.
Докучаева ул. 10, 11, 12, 14, 15, 5, 7, 8, 9, 9б;.
Космонавтов ул. 1;.
Курильская ул. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;.
Лаптева ул. 1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;.
Находкинская ул. 10, 2, 11а, 4б;.
Нейбута ул. 87, 87а;.
Пржевальского ул. 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9;.
Пригородная 1-я ул. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;.
Пригородная 4-я ул. 20, 24, 24а;.
Родниковый пер. 17, 21;.
Сабанеева ул. 22;.
Снеговая ул. 15, 19;.
Фастовская ул. 2;.
Черемуховая ул. 11.