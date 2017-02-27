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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Отключение света коснется десятков домов Владивостока

В понедельник, 27 февраля, во Владивостоке сотрудники МУПВ ВПЭС будут проводить плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 96 домах города.

Все мероприятия — плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова ул. 40а;.

Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 36, 38, 40;.

Борисенко ул. 104, 102;.

Буреинская ул. 11, 13, 15, 5;.

Дежнева ул. 8, 15, 13, 3, 7, 9;.

Докучаева ул. 10, 11, 12, 14, 15, 5, 7, 8, 9, 9б;.

Космонавтов ул. 1;.

Курильская ул. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;.

Лаптева ул. 1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;.

Находкинская ул. 10, 2, 11а, 4б;.

Нейбута ул. 87, 87а;.

Пржевальского ул. 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9;.

Пригородная 1-я ул. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;.

Пригородная 4-я ул. 20, 24, 24а;.

Родниковый пер. 17, 21;.

Сабанеева ул. 22;.

Снеговая ул. 15, 19;.

Фастовская ул. 2;.

Черемуховая ул. 11.

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