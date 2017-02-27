Православные христиане вступают в Великий пост

Великий пост, называемый еще «Святой четыредесятницей», был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.
Накануне, в Прощеное воскресенье, предстоятель Русской православной церкви, следуя церковной традиции, перед началом Великого поста попросил у всех прощения.
«Великий пост дается для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, ума, а без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно — нужно видеть свои прегрешения. Для того, чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг — испросить прощения у ближних своих, не ожидая, когда у нас кто-то попросит прощения», — сказал патриарх после вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя.
Предстоятель РПЦ на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, а во вторник — в Богоявленском кафедральном соборе. Богослужения начнутся в 18.00.
В среду утром предстоятель РПЦ совершит особую литургию — Литургию Преждеосвященных Даров (также служится только в великопостное время по средам и пятницам) в подмосковной Троице-Сергиевой лавре, а вечером — богослужение в столичном Андреевском монастыре. В последующие дни на этой неделе Московский первосвятитель возглавит богослужения в Высоко-Петровском монастыре, Заиконоспасском монастыре и храме Христа Спасителя.
Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. «Покаяние» — перевод на русский язык греческого слова «метанойя», буквальное значение которого — изменение ума, обновление.
При этом, как отмечает настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, православный публицист и миссионер протоиерей Алексей Уминский, «воздержание в пище Великим постом является духовно значимым, основополагающим».
«Строгий пост — это пост, во время которого человек готов собою жертвовать, готов себя ограничивать. Пост — это время жертвы, когда нужно поголодать, даже если это и лишает нас сил», — сказал Уминский в проповеди на начало Великого поста.
На всем протяжении «четыредесятницы» рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Священнослужители рекомендуют, чтобы в пост пища была простой, но при этом она «не может быть совершенно однообразной — сложно сознательно весь пост питаться одним и тем же». «Пусть пища будет в какой-то степени разнообразной. Лучше поменять свое отношение к пище — учиться себя ограничивать. Каждый знает, от чего ему сложнее отказаться», — замечает протоиерей Алексей Уминский.
Великий пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля.