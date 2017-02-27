Православные христиане вступают в Великий пост

Источник: РИА Новости

Великий пост, называемый еще «Святой четыредесятницей», был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь. Накануне, в Прощеное воскресенье, предстоятель Русской православной церкви, следуя церковной традиции, перед началом Великого поста попросил у всех прощения.

«Великий пост дается для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, ума, а без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно — нужно видеть свои прегрешения. Для того, чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг — испросить прощения у ближних своих, не ожидая, когда у нас кто-то попросит прощения», — сказал патриарх после вечерни с чином прощения в храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, а во вторник — в Богоявленском кафедральном соборе. Богослужения начнутся в 18.00. В среду утром предстоятель РПЦ совершит особую литургию — Литургию Преждеосвященных Даров (также служится только в великопостное время по средам и пятницам) в подмосковной Троице-Сергиевой лавре, а вечером — богослужение в столичном Андреевском монастыре. В последующие дни на этой неделе Московский первосвятитель возглавит богослужения в Высоко-Петровском монастыре, Заиконоспасском монастыре и храме Христа Спасителя.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. «Покаяние» — перевод на русский язык греческого слова «метанойя», буквальное значение которого — изменение ума, обновление.