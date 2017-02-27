Джеймс Кэмерон призвал почтить на вручении «Оскаров» память умершего актера Пэкстона

Об этом заявил знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снимавший Пэкстона в таких фильмах, как «Правдивая ложь» (True Lies, 1994), «Чужие» (Aliens, 1986), «Титаник» (Titanic, 1997) и «Терминатор» (The Terminator, 1984).

«Я надеюсь, что на фоне торжеств оскаровской ночи люди выкроят время, чтобы вспомнить об этом замечательном человеке. Не только из-за радости, которую он приносил нам с экрана, но и благодаря его выдающимся человеческим качествам», — подчеркнул Кэмерон в письменном заявлении, распространенном журналом Variety.

«С его уходом мир стал будто мельче», — отметил режиссер, добавив, что знал и дружил с Пэкстоном без малого 36 лет.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Билл Пэкстон умер в результате осложнений после хирургического вмешательства», — сообщила в воскресенье семья актера.

Уроженец американского штата Техас снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Пик его славы пришелся на 1980-е, большинство его ролей — персонажи второго плана в боевиках, вестернах и комедиях. Среди них наиболее известными являются «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером, «Аполлон 13» (Apollo 13, 1995) с Томом Хэнксом, «Ю-571» (U-571, 2000) с Мэттью Макконахи и «Чужие». Пэкстон четырежды был номинирован на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус»: в 1999, 2007, 2009 и 2010 годах.