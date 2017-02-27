Опрос: крымские татары не хотят переезжать из Крыма на Украину

«Согласно данным нашего последнего социологического исследования в республике Крым, направленного конкретно на представителей крымско-татарского населения, при ответе на вопрос: “Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?” 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину», — сказал Баринов в интервью газете «Известия».

По его словам, на такой вопрос 82% из представителей крымско-татарского населения заявили, что хотели бы остаться в Крыму, 10% — поменять населенный пункт в пределах Крыма. Еще 2% готовы переехать в другой регион России. Как отмечает Баринов, эти цифры показывают, что жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону.