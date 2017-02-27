Опрос: крымские татары не хотят переезжать из Крыма на Украину
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Крымские татары, согласно опросу, не хотят переезжать на Украину, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Крымские татары, согласно опросу, не хотят переезжать на Украину, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«Согласно данным нашего последнего социологического исследования в республике Крым, направленного конкретно на представителей
По его словам, на такой вопрос 82% из представителей
«Тем более что для снижения статистической погрешности результатов и повышения уровня доверия со стороны опрашиваемых в роли интервьюеров выступали представители этой же национальности, была возможность говорить на