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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Птицы портового города: орланы отбирают рыбу у чаек в Золотом Роге

Фоторепортаж.

108
фотографий
108
фотографий
108
фотографий

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Спор о том, кто является живым символом Владивостока, тигр или чайка, может оказаться непростым. С одной стороны, тигр украшает сам герб города у моря. С другой стороны, сложно представить что-либо более родное слуху местных «аборигенов» чем крики чаек, чьи крылья в полете так похожи на пилоны Золотого моста. Что же до белохвостых и белоплечих орланов, то птицы эти, хоть и не часто попадают в поле зрения горожан, могут поспорить с чайками за звание «властителей владивостокского неба». О том, как ведут себя крылатые жители города «нашенского» смотрите в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Если увидеть обычных чаек вблизи не так сложно, то выманить величественных орланов под взор фотокамеры представляется задачей не тривиальной. Для начала, нужно привлечь внимание как можно большего числа чаек. Для этого фотографы взяли на берег 7 кг мороженой сельди.

У воды начинается переполох, чайки дерутся за рыбу и кричат друг на друга. Особняком держится полярная чайка. Если она ест, другие уже не пытаются с ней поспорить. Тем временем, заметив движение под мостом, к раздаче селедки спускаются белохвостые и белоплечие орланы. Тягаться с этими исполинами другие птицы уже не решаются, а фотографы наконец получают возможность запечатлеть их во всей красе. В ближайшие пару недель орланы еще останутся здесь, но скоро начнут покидать Владивосток, чтобы вернутся только осенью.

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