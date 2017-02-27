СМИ: старейший член британского парламента умер в возрасте 86 лет

Соответствующее заявление сделал в воскресенье вечером официальный представитель семьи усопшего, передает телеканал Би-би-си.

Кауфман был членом парламента от лейбористов в Северо-Западной Англии с 1970 года, в 2015 году стал самым пожилым депутатом Палаты общин.

«Он любил жизнь и политику. Я буду очень по нему скучать», — приводит газета The Guardian слова лидера лейбористской партии Джереми Корбина, назвавшего Кауфмана «культовой фигурой».