СМИ: старейший член британского парламента умер в возрасте 86 лет
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Старейший член Палаты общин британского парламента Джеральд Кауфман ушел из жизни в возрасте 86 лет.
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Старейший член Палаты общин британского парламента Джеральд Кауфман ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Соответствующее заявление сделал в воскресенье вечером официальный представитель семьи усопшего, передает телеканал
Кауфман был членом парламента от лейбористов в
«Он любил жизнь и политику. Я буду очень по нему скучать», — приводит газета The Guardian слова лидера лейбористской партии Джереми Корбина, назвавшего Кауфмана «культовой фигурой».