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06:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У православных в Новосибирске начался Великий Пост

Великий пост начинается сегодня для православных. Впереди — 48 дней воздержания. В мыслях, в словах, в делах, в пище.

Источник: Вести - Новосибирск

Из рациона традиционно убирают продукты животного происхождения. Но главное — усмирить в себе страсти.

Каждый четвертый россиянин готов соблюдать пост в этом году. Таков результат опроса всероссийского центра изучения общественного мнения.

Можно ли считать это индикатором степени религиозности нашего общества? И почему христиане разных конфессий по-разному относятся к посту? Об этом сегодня пойдет речь в пресс-центре ГТРК-Новосибирск «На Вертковской».

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