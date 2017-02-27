У православных в Новосибирске начался Великий Пост
Великий пост начинается сегодня для православных. Впереди — 48 дней воздержания. В мыслях, в словах, в делах, в пище.
Великий пост начинается сегодня для православных. Впереди — 48 дней воздержания. В мыслях, в словах, в делах, в пище.
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