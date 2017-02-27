Небезопасный для пассажиров троллейбус курсирует по Новосибирску

Такое рабочее место водителя явно не устраивает. Он не стесняется в выражениях, обращаясь к руководству транспортного предприятия.

«Вот это называется у начальства — не критично ездить можно! А то что эти люки болтается и могут ударить любую машину — это им по барабану! Вот еще одна заявочка — не критично. Такая же с другого бока — не критичная!».