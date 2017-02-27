Небезопасный для пассажиров троллейбус курсирует по Новосибирску
Пассажиры терпят, водитель не выдержал. Небезопасный для пассажиров троллейбус курсирует по Новосибирску. Информация из первых рук появилась в интернете.
Пассажиры терпят, водитель не выдержал. Небезопасный для пассажиров троллейбус курсирует по Новосибирску. Информация из первых рук появилась в интернете.
Такое рабочее место водителя явно не устраивает. Он не стесняется в выражениях, обращаясь к руководству транспортного предприятия.
«Вот это называется у начальства — не критично ездить можно! А то что эти люки болтается и могут ударить любую машину — это им по барабану! Вот еще одна заявочка — не критично. Такая же с другого бока — не критичная!».
Пассажиры в этом троллейбусе буквально сидят на колесе. Водитель вместе с кондуктором наглядно это демонстрируют.
Почему такую машину не убирают с маршрута? Кто должен следить — в каком состоянии троллейбусный парк Новосибирска? Сегодня корреспонденты Вестей проедут по нескольким популярным маршрутам и зададут вопросы перевозчикам.