В конце февраля в Красноярске потеплеет до +9°C

В последние дни февраля в Красноярске установится теплая и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 27 февраля, ожидается переменная облачность. Утром столбики термометров опустятся до -6°C. Во второй половине дня ожидается потепление до +4°C. Возможен дождь со снегом. Ветер слабый, с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 28 февраля, будет еще теплее. Утром температура воздуха достигнет отметки +5°C, ближе к вечеру потеплеет до +9°C. Красноярцам советуют взять с собой зонтики, так днем в городе пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 4 м/с.

В среду, 1 марта, синоптики обещают до +3°C утром и до +4…+6°C днем и вечером. В первый весенний день в городе пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западный, до 2 м/с.

Добавим, что теплая погода продержится в городе только в течение первой недели марта. После метеорологи прогнозируют похолодание до -15°C.