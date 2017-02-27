Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Что напишет New Yorker о Путине с карикатурой на обложке
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В конце февраля в Красноярске потеплеет до +9°C

При этом в марте может похолодать до -15°C.

В последние дни февраля в Красноярске установится теплая и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 27 февраля, ожидается переменная облачность. Утром столбики термометров опустятся до -6°C. Во второй половине дня ожидается потепление до +4°C. Возможен дождь со снегом. Ветер слабый, с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 28 февраля, будет еще теплее. Утром температура воздуха достигнет отметки +5°C, ближе к вечеру потеплеет до +9°C. Красноярцам советуют взять с собой зонтики, так днем в городе пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 4 м/с.

В среду, 1 марта, синоптики обещают до +3°C утром и до +4…+6°C днем и вечером. В первый весенний день в городе пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западный, до 2 м/с.

Добавим, что теплая погода продержится в городе только в течение первой недели марта. После метеорологи прогнозируют похолодание до -15°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+7°
ясно
767 мм рт. ст.
повышенное
39 %
низкая
3 м/с
легкий ветер
В матче чемпионата России по бенди команды забили 20 автоголов на двоих
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Трансляция церемонии вручения премии «Оскар»
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь