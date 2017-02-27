Весеннее тепло придет в Хабаровск еще не скоро

Первые 10 дней следующего месяца в Хабаровске будут холодными — исключение составит лишь первый день марта, сообщила корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«У нас 1 марта будет достаточно теплая ночь с −7…−12 градусами, а днем ожидается от -9 до -1. Потом идет волна холода. Большая часть первой мартовской декады будет прохладной», — рассказала Галина Брынцева.

По словам специалиста, самыми холодными будут 3 и 4 марта: ночные температуры понизятся до -20 градусов мороза, дневные — до -10 градусов.

«По ощущениям будет как февральская погода, то есть неустойчивая. И такого хорошего тепла не будет», — отметила синоптик.