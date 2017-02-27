В центре Красноярска прикрыли незаконное игорное заведение
Полицейские изъяли 40 игровых автоматов.
Полицейские изъяли 40 игровых автоматов.
Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, сотрудники полиции пресекли факт незаконной игорной деятельности.
В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в микрорайоне Покровский работает игорное заведение. Сотрудникам полиции удалось зафиксировать факт незаконной игровой деятельности. Полицейские изъяли 40 игровых терминалов, системный блок и монитор.
Изъятое оборудование проходит проверку. Если факт азартных игр подтвердится, владельца организации привлекут к ответственности.