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05:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска прикрыли незаконное игорное заведение

Полицейские изъяли 40 игровых автоматов.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, сотрудники полиции пресекли факт незаконной игорной деятельности.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в микрорайоне Покровский работает игорное заведение. Сотрудникам полиции удалось зафиксировать факт незаконной игровой деятельности. Полицейские изъяли 40 игровых терминалов, системный блок и монитор.

Изъятое оборудование проходит проверку. Если факт азартных игр подтвердится, владельца организации привлекут к ответственности.

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