Как законы марта изменят жизнь россиян

С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 18.08.2016 N 807.

После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса

После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса

Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Забота о лесе станет обязанностью и органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций и так далее. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров).

Об этом уже говорится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений».

Документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется раскошелиться от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной

С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной. Об этом говорится в Федеральном законе от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Как уже писала «РГ», на данный момент в стране приватизировано 78 процентов квартир. Напомним, что приватизация дает возможность человеку на все сто процентов распоряжаться своим жильем. Например, продавать, сдавать в аренду квартиру или передавать по наследству.