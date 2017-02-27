Огромные стаи ворон слетаются в Новосибирск

На видео, снятом утром жителем Новосибирска — большая стая ворон. Но, как рассказывает очевидец, в это время суток птиц еще мало — вечером их бывает в четыре раза больше. Днем ворон в столице региона не найти. Они прилетают в город, когда заходит солнце, и остаются до рассвета. Чем их так манит мегаполис?

— Птицы собираются на зимовку вокруг Новосибирска из-за наличия полигонов твердых бытовых отходов — это элементарные свалки. Днем вороны там кормятся, а на ночевку устраиваются в городе, особенно ближе к центру, потому что там искусственное освещение, — говорит кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.