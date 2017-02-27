Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Порошенко сделал географическую ошибку, говоря о войне с Россией
В Москве продается самая маленькая квартира в России
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
07:21 (мск), источник: VN.RU

Огромные стаи ворон слетаются в Новосибирск

В редакцию Новостей ОТС обратились жители Новосибирска. Их беспокоит, что ворон в мегаполисе стало очень много, они громко каркают и портят городское имущество. Действительно ли этих птиц стало больше, чем раньше? Если да, то с чем это связано? Вопросов у новосибирцев накопилось много.

На видео, снятом утром жителем Новосибирска — большая стая ворон. Но, как рассказывает очевидец, в это время суток птиц еще мало — вечером их бывает в четыре раза больше. Днем ворон в столице региона не найти. Они прилетают в город, когда заходит солнце, и остаются до рассвета. Чем их так манит мегаполис?

— Птицы собираются на зимовку вокруг Новосибирска из-за наличия полигонов твердых бытовых отходов — это элементарные свалки. Днем вороны там кормятся, а на ночевку устраиваются в городе, особенно ближе к центру, потому что там искусственное освещение, — говорит кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.

Огни большого города потому и манят ворон — чем светлее на улице, тем дольше у птиц сохраняется активность. Плюс, в мегаполисе теплей. Только вот новосибирцы такому соседству не рады. Птицы смущают горожан не только своим карканьем, но и ломают ветви деревьев. Вес черной вороны может быть от 500 до 700 граммов, а серые еще тяжелее. Несложно посчитать: если на дерево сядет одновременно целая стая, то это будут десятки килограммов. Большие стаи ворон издавна вызывали у людей беспокойство как вестник беды. Мистический имидж птица заслужила, благодаря сказкам и кинофильмам.

Орнитологи встают на защиту птиц. Говорят, что массовыми переносчиками болезней их назвать нельзя. К тому же, ворона — птица умная. И в природе точно не самая лишняя — не дает расплодиться насекомым. А значит, терпеть ее, как нежелательного соседа, придется и дальше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отца с сыном, застрявших в Обском море, спасли на спецсанях
В Лос-Анджелесе вручают премии «Оскар»
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь