Огромные стаи ворон слетаются в Новосибирск

На видео, снятом утром жителем Новосибирска — большая стая ворон. Но, как рассказывает очевидец, в это время суток птиц еще мало — вечером их бывает в четыре раза больше. Днем ворон в столице региона не найти. Они прилетают в город, когда заходит солнце, и остаются до рассвета. Чем их так манит мегаполис?
— Птицы собираются на зимовку вокруг Новосибирска из-за наличия полигонов твердых бытовых отходов — это элементарные свалки. Днем вороны там кормятся, а на ночевку устраиваются в городе, особенно ближе к центру, потому что там искусственное освещение, — говорит кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский.
Огни большого города потому и манят ворон — чем светлее на улице, тем дольше у птиц сохраняется активность. Плюс, в мегаполисе теплей. Только вот новосибирцы такому соседству не рады. Птицы смущают горожан не только своим карканьем, но и ломают ветви деревьев. Вес черной вороны может быть от 500 до 700 граммов, а серые еще тяжелее. Несложно посчитать: если на дерево сядет одновременно целая стая, то это будут десятки килограммов. Большие стаи ворон издавна вызывали у людей беспокойство как вестник беды. Мистический имидж птица заслужила, благодаря сказкам и кинофильмам.
Орнитологи встают на защиту птиц. Говорят, что массовыми переносчиками болезней их назвать нельзя. К тому же, ворона — птица умная. И в природе точно не самая лишняя — не дает расплодиться насекомым. А значит, терпеть ее, как нежелательного соседа, придется и дальше.