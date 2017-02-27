В Прикамье создадут генетический портрет коми-пермяков. Для этого в Коми-пермяцкий округ приедет группа учёных из Москвы. Они займутся изучением генофонда, чтобы воссоздать его генетическую историю. Генетико-антропологическая экспедиция также оценит взаимодействие с генофондами других народов. Итогом работы учёных станет создание генетического портрета коми-пермяков.

Ранее генофонд коми-пермяков практически не изучали. Генетический портрет поможет узнать, откуда и когда мигрировали предки сегодняшних жителей округа, а также в результате каких смешений населения образовалась популяция.