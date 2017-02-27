В Омске гоняющий по встречке фургон попал на видео

Белый фургон, обгоняющий поток автомобилей по встречной полосе попал на запись видеорегистратора. Её опубликовали в паблике Regik55 Омск в социальной сети «Вконтакте».

Автор ролика запечатлел, как машина едет по встречной полосе на ул. Красный путь в направлении Сибзавода и в районе перекрёстка с ул. 7-я Северная едва не врезается в автомобили, поворачивающие налево.

Кроме того, хозяин регистратора указал и госномер нарушителя.

Большинство комментирующих негативно высказались в адрес водителя фургона и посоветовали автору отправить видео в ГИБДД.