В Омске гоняющий по встречке фургон попал на видео
Пользователей соцсети возмутило поведение нарушителя ПДД.
Пользователей соцсети возмутило поведение нарушителя ПДД.
Белый фургон, обгоняющий поток автомобилей по встречной полосе попал на запись видеорегистратора. Её опубликовали в паблике Regik55 Омск в социальной сети «Вконтакте».
Автор ролика запечатлел, как машина едет по встречной полосе на ул. Красный путь в направлении Сибзавода и в районе перекрёстка с ул. 7-я Северная едва не врезается в автомобили, поворачивающие налево.
Кроме того, хозяин регистратора указал и госномер нарушителя.
Большинство комментирующих негативно высказались в адрес водителя фургона и посоветовали автору отправить видео в ГИБДД.
Возможно, полицейские обратят внимание на запись и без обращения: они нередко проводят проверки по материалам из соцсетей. Тем не менее, среди подписчиков паблика нашлись и те, кто призвал не осуждать нарушителя, не зная мотивов его поступка.