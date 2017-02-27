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07:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске гоняющий по встречке фургон попал на видео

Пользователей соцсети возмутило поведение нарушителя ПДД.

Белый фургон, обгоняющий поток автомобилей по встречной полосе попал на запись видеорегистратора. Её опубликовали в паблике Regik55 Омск в социальной сети «Вконтакте».

Автор ролика запечатлел, как машина едет по встречной полосе на ул. Красный путь в направлении Сибзавода и в районе перекрёстка с ул. 7-я Северная едва не врезается в автомобили, поворачивающие налево.

Кроме того, хозяин регистратора указал и госномер нарушителя.

Большинство комментирующих негативно высказались в адрес водителя фургона и посоветовали автору отправить видео в ГИБДД.

Возможно, полицейские обратят внимание на запись и без обращения: они нередко проводят проверки по материалам из соцсетей. Тем не менее, среди подписчиков паблика нашлись и те, кто призвал не осуждать нарушителя, не зная мотивов его поступка.

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