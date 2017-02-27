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06:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Горы зловонного мусора завалили частный сектор на улице Приморской в Хабаровске

В предприятии, вывозящем мусор, о проблемном месте хорошо знают, но предлагают жителям самим решить проблему отходов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Гниющие мусорные кучи в частном секторе на улице Приморской в Хабаровске душат окрестных жителей. Однако в компании, занимающейся вывозом отходов, считают, что жители должны сами объединяться в инициативные группы, чтобы бороться с этой проблемой, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин.

Ранее в ИА AmurMedia поступило обращение от горожанки Наталии Лычко, что вдоль проезда в частный сектор с проспекта 60 лет Октября на улицу Приморская, между остановками Юбилейная и Приморская, скапливаются огромные кучи мусора, которые муниципалитет практически не вывозятся, оставляя жителей района в зловонии и беспорядке.

— Больше не могу терпеть эту ужасную картину, постоянно горы этого безобразия. Там же и собаки бродят, и бездомные что-то выискивают. Почему так много отходов и их не убирают оттуда — не знаю. Может быть, жители просто не заключили договор на вывоз мусора, — предположила Наталья Лычко.

Однако в спецавтохозяйстве по санитарной очистке города Хабаровска уверяют, что проблема совсем не в жителях, отказавшихся от договора на вывоз отходов. Начальник отдела эксплуатации Константин Балушкин уверяет, что свалка является больным местом для предприятия уже несколько лет.

— В этом месте часто находят коробки, товарные чеки. Явно предприниматели там сбрасывают мусор. Ну и еще те товарищи, которые без лицензии занимаются вывозом мусора. Мы пытались там даже камеры ставить, чтобы ловить нарушителей, но все безрезультатно, — рассказал Константин Балушкин.

По словам сотрудника компании, уборку затрудняют и сами жители. Периодически скопления отходов поджигают какие-то «доброхоты».

— Пожарные приходят, тушат это, конечно, но мы потом оставшееся пепелище можем только со спецтехникой разгрести, — пожаловался Константин Балушкин.

Однако, по мнению начальника отдела эксплуатации, помочь ситуации с мусором жители все же могут. Конечно же, гражданам предлагается взвалить на себя часть работы предприятия.

— За несанкционированную свалку мы штрафовать, конечно, можем. Но мы же не можем поставить везде людей. Те, кого волнуют эти кучи мусора под окнами, могут организовываться в инициативные группы и утром, перед работой, записывать номера тех, кто сбрасывает мусор, фотографировать их. А мы уже будем штрафовать нарушителей и вывозить мусор, — предложил Константин Балушкин.

Заметим, что с текущим состоянием свалки в районе Юбилейной начальник отдела эксплуатации все же пообещал разобраться, отправив технику для вывоза мусора.

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