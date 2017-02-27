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06:33 (мск), источник: СуперОмск

У православных россиян начался Великий пост

С 27 февраля православные христиане вступают в Великий пост, который продолжается сорок дней и является подготовкой к празднованию Пасхи.

Источник: Reuters

Великий пост, называемый также Святой Четыредесятницей, был установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Великий пост и последующая за ним Страстная седмица (неделя) должны подготовить верующих к встрече главного христианского праздника — Воскресения Христова, или Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля.

Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь от мяса, вина, молока, сыра и яиц.

«В чем же тогда отличие православного поста от всех остальных? В том, что он сопряжен с глубочайшим покаянием, с более частой, чем в непостные дни, молитвой, более частым посещением храма Божия и причащением Святых Христовых Таин. В том, что мы постимся, как учил Господь наш Иисус Христос, не для людей, не для того, чтобы показать всем свое благочестие и верность обычаю. В том, что мы добровольно и чистосердечно приносим через соблюдение поста нашу малую духовную жертву Богу», — говорится в напутствии митрополита Омского и Таврического Владимира на Великий пост.

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