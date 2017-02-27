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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Никита Трегубов выиграл бронзу чемпионата мира по скелетону

Александр Третьяков стал четвертым.

Красноярский скелетонист Никита Трегубов стал бронзовым призером чемпионата мира. Соревнования проходят в немецком городе Кёнигзее.

В борьбе за серебро Трегубов проиграл немцу Акселю Юнгку. Пятикратным чемпионом мира стал латвиец Мартиньш Дукурс. Еще один представитель Красноярска Александр Третьяков занял четвертое место.

«Я не безошибочно выступал в последних заездах, но все равно рад, что завоевал первую в своей карьере медаль взрослого чемпионата мира. Это пока самое значимое мое достижение и самый лучший сезон. Я поступательно шел вверх на чемпионатах мира и сейчас стал третьим. Но некоторое разочарование все равно присутствует», — признался Трегубов.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что бронзовая награда Трегубова «является достойным результатом для сборной России на чемпионате мира в Кенигзее».

Результаты:

Мартиньш Дукурс (Латвия) — 3.23,48. Аксель Юнгк (Германия) — 3.23,85. Никита Трегубов (Россия, Красноярский край) — 3.24,02. Александр Третьяков (Россия, Красноярский край) — 3.24,21.

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