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06:22 (мск), источник: Вести Приморье

Последний день зимы принесёт в Приморье мокрый снег

Уже ближайшей ночью облачность фронтальных разделов начнёт накрывать Приморье, местами пройдёт небольшой снег. Завтра днём площадь распространения осадков увеличится.

Сегодня, 27 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае сохранится малооблачная погода, без осадков. При южном ветре столбики термометров поднимутся до −2…−7 °C, а в южной половине местами вновь ожидаются оттепели до +5 °C. Во второй половине дня во Владивостоке осадков не ожидается. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +1…+3 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», в последующие сутки синоптическая ситуация опять начнёт меняться. Сегодня с Забайкалья на Амурскую область смещается новый циклон, который завтра, 28 февраля, продолжит движение на восток по югу Хабаровского края. Непосредственного влияния на погоду Приморья циклон не окажет, но связанные с ним атмосферные фронты будут смещаться над территорией края.

Уже ближайшей ночью облачность фронтальных разделов начнёт накрывать Приморье, местами пройдёт небольшой снег. Завтра днём площадь распространения осадков увеличится. Осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. С южным ветром на Приморье вновь начнёт поступать тёплый воздух, что приведёт к резкому повышению ночных температур до −6…−11 °C, в южных районах от 0 °C до -5 °C, на северо-востоке до -18 °C. Днём воздух прогреется до +3…+8 °C, слабоотрицательные температуры останутся лишь на северо-востоке края.

Изменится погода и во Владивостоке. Предстоящей ночью осадков не ожидается, лишь увеличится количество облаков. В утренние часы 28 февраля местами вероятен туман. День будет пасмурным, вечером возможны слабые осадки. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0…-2°C, днём воздух прогреется до +2…+4 °C.

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