Последний день зимы принесёт в Приморье мокрый снег
Уже ближайшей ночью облачность фронтальных разделов начнёт накрывать Приморье, местами пройдёт небольшой снег. Завтра днём площадь распространения осадков увеличится.
Уже ближайшей ночью облачность фронтальных разделов начнёт накрывать Приморье, местами пройдёт небольшой снег. Завтра днём площадь распространения осадков увеличится.
Сегодня, 27 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае сохранится малооблачная погода, без осадков. При южном ветре столбики термометров поднимутся до −2…−7 °C, а в южной половине местами вновь ожидаются оттепели до +5 °C. Во второй половине дня во Владивостоке осадков не ожидается. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +1…+3 °C.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», в последующие сутки синоптическая ситуация опять начнёт меняться. Сегодня с Забайкалья на Амурскую область смещается новый циклон, который завтра, 28 февраля, продолжит движение на восток по югу Хабаровского края. Непосредственного влияния на погоду Приморья циклон не окажет, но связанные с ним атмосферные фронты будут смещаться над территорией края.
Уже ближайшей ночью облачность фронтальных разделов начнёт накрывать Приморье, местами пройдёт небольшой снег. Завтра днём площадь распространения осадков увеличится. Осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. С южным ветром на Приморье вновь начнёт поступать тёплый воздух, что приведёт к резкому повышению ночных температур до −6…−11 °C, в южных районах от 0 °C до -5 °C, на
Изменится погода и во Владивостоке. Предстоящей ночью осадков не ожидается, лишь увеличится количество облаков. В утренние часы 28 февраля местами вероятен туман. День будет пасмурным, вечером возможны слабые осадки. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0…-2°C, днём воздух прогреется до +2…+4 °C.