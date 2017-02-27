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06:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В новосибирском «Толмачево» пассажиры прождали вылета в Сочи 11 часов

В новосибирском аэропорту «Толмачево» почти 200 пассажиров рейса авиакомпании «Россия» прождали 11 часов до вылета в Сочи, сообщает пресс-служба новосибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля. Вылет «Боинга-737» рейсом № 5645 авиакомпании «Россия» должен был произойти в 9:20 утра, однако вылет задержался почти на 11 часов.

Причиной задержки стала неисправность в системе управления закрылками. Всего на рейс зарегистрировался 191 пассажир. Авиакомпания предоставила резервный борт, после чего вылет успешно состоялся.

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