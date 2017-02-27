В новосибирском «Толмачево» пассажиры прождали вылета в Сочи 11 часов

Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля. Вылет «Боинга-737» рейсом № 5645 авиакомпании «Россия» должен был произойти в 9:20 утра, однако вылет задержался почти на 11 часов.

Причиной задержки стала неисправность в системе управления закрылками. Всего на рейс зарегистрировался 191 пассажир. Авиакомпания предоставила резервный борт, после чего вылет успешно состоялся.