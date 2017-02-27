Синоптики и МЧС предупреждают омичей о сильном ветре, дожде и гололёде

Сильный ветер с порывами до 24 м/с, мокрый дождь и снег, гололёд ожидают омичей на улице сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Жителям региона советуют быть максимально внимательными, не ходить рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Не парковаться у высоких деревьев, столбов и фонарей.

«С 26 по 28 февраля через территорию Омской области проходит атлантический циклон: теплеет, усиливается ветер. Из-за положительной температуры началось снеготаяние. Циклон также принёс нам осадки. 27 февраля ожидается сильный ветер, метели, могут быть и заносы», — говорит Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС.

Кроме того, омичам стоит убрать с крыш, балконов, лоджий и подоконников вещи, которые могут упасть и травмировать прохожих, а, уходя из дома, закрывать окна, двери балконов и выключать все приборы из сети. При ухудшении погоды не отпускать детей на улицу.