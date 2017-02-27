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06:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Студент из Владивостока снял фильм о культовом месте Приморья

Житель Владивостока, третьекурсник Высшей школы телевидения ВГУЭС Артур Лесников, работающий под творческим псевдонимом «Лесницкий», стал автором короткометражного документального фильма «Легенды Пидана», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Автор фильма хочет рассказать молодёжи о культуре Приморского края и его туристических достопримечательностях.

«Артур Лесников изучил множество научных материалов о Пидане, собрал информацию о легендах, связанных с горой, и уместил всё это в двадцать минут короткометражного фильма», — говорится в сообщении ВГУЭС.

«Я замечаю, что многие не слышали о таком известном месте, как Пидан. Даже если вы не профессиональный турист, вам всё равно стоит хотя бы раз в жизни туда сходить, потому что это интересно, это красиво, это часть нашей культуры и нашей истории. Пидан — место необычайной красоты и природной энергетики», — рассказал Артур Лесников.

Презентация фильма состоится завтра, 28 февраля в 15:00, в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС по адресу: Гоголя, 41.

Напомним, легенды о горе «Пидан» слышал, наверное, каждый житель Приморья. По одной из них, во времена Бохайской империи Пидан являлся главным святилищем бохайцев, скрывавшим на своей вершине огромный магический кристалл. Восхождение на Пидан — то, что привлекает в это мистическое место как гостей Приморья, так и самих жителей края.

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