Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Порошенко сделал географическую ошибку, говоря о войне с Россией
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Рогозин о ПРО США: "Мы разорвем эту оборону"
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
06:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области похолодает с первых дней марта

Столбик термометра опустится незначительно.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области 2 марта ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс- службе «Западно-Сибирского УГМС.

Сейчас наш регион находится в теплом секторе циклона, который перемещается по северо-западной Сибири. Сегодня и завтра ожидается оттепель в дневное время, но с приближением холодного атмосферного фронта ожидаются снегопады, мокрый снег, гололедные явления, метели, порывистый ветер до 15−20 метров в секунду. 28 февраля температурный фон будет около 2 градусов днем и -4 -9 мороза ночью.

Ко 2 же марта температура может понизиться до -8 -13, местами до — 18 градусов мороза, а днем от -1 до -6 градусов. Тем не менее, температурный фон, не смотря ни на что, остается значительно выше климатической нормы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Три простых рецепта вкусных блинов на Масленицу
В Лос-Анджелесе вручают премии «Оскар»
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь