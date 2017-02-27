В Новосибирской области похолодает с первых дней марта
Столбик термометра опустится незначительно.
Столбик термометра опустится незначительно.
В Новосибирской области 2 марта ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс- службе «Западно-Сибирского УГМС.
Сейчас наш регион находится в теплом секторе циклона, который перемещается по
Ко 2 же марта температура может понизиться до -8 -13, местами до — 18 градусов мороза, а днем от -1 до -6 градусов. Тем не менее, температурный фон, не смотря ни на что, остается значительно выше климатической нормы.