В Новосибирской области похолодает с первых дней марта

В Новосибирской области 2 марта ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс- службе «Западно-Сибирского УГМС.

Сейчас наш регион находится в теплом секторе циклона, который перемещается по северо-западной Сибири. Сегодня и завтра ожидается оттепель в дневное время, но с приближением холодного атмосферного фронта ожидаются снегопады, мокрый снег, гололедные явления, метели, порывистый ветер до 15−20 метров в секунду. 28 февраля температурный фон будет около 2 градусов днем и -4 -9 мороза ночью.

Ко 2 же марта температура может понизиться до -8 -13, местами до — 18 градусов мороза, а днем от -1 до -6 градусов. Тем не менее, температурный фон, не смотря ни на что, остается значительно выше климатической нормы.