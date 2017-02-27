Водку, пиво и лосьоны изъяли из круглосуточного павильона в Хабаровске

Полицейские изъяли из киоска восемь литров ароматизатора, на этикетке которого было указано, что он содержит 45% этилового спирта. Также в павильоне были найдены шесть литров лосьона. Образцы жидкостей направили на исследование.

Всего в павильоне хранилось около 250 литров спиртного на 35 тысяч рублей. Сейчас в отношении владельца киоска возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.