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07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В каждом городе Приангарья планируется открыть центр для защиты животных

В каждом городе Иркутской области необходимо организовать консультационный центр для активного просвещения населения при возникновении проблем с животными.

Источник: AP 2017

Такое решение было принято на заседании объединенного Совета зоозащитных организаций региона в феврале, сообщает в конце февраля 2017 года Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель совета Наталья Беспалова, сейчас при возникновении проблемы с домашним или бездомным животным людям некуда обратиться за советом, помощью, разъяснением. Предполагается, что в таком центре можно будет получить контакты необходимых специалистов, чья грамотная консультация остановит поток выброшенных на улицу животных. Перед зоозащитниками стоит задача найти возможность открытия таких центров, средств для оплаты мобильной связи, Интернета, обучить волонтёров. ОСЗО также намерен создать собственный сайт, на котором бы размещалась вся нужная и полезная информация.

Обсудили зоозащитники случаи убийства животных, в том числе биркованных, в Иркутске и Шелехове. Причина жестокого обращения с собаками, потрава и отстрелы в том, что население не знает, что выпускают из питомников социализированных собак, которые стерилизованы, привиты и неагрессивны. Зоозащитники намерены обратиться в СМИ с просьбой разъяснять населению, что означает цветная бирка на ухе собаки. Напомним, именно зоозащитные организации первыми в Иркутской области в 2016 году начали биркование псов за счет частных пожертвований. С 2017 года это стало обязательным для компаний, которые выполняют контракты по отлову и содержанию бродячих животных за счет бюджета региона. В прошлом году бирки были желтыми, в нынешнем будут зелёными, в 2018 году — красными.

На заседании было решено назначить членов ОСЗО, ответственных за работу со службой ветеринарии по Иркутской области, Законодательным собранием, Общественной палатой региона. Представителей всех этих ведомств пригласят на следующую встречу для совместного обсуждения вопросов проверка приютов для животных, исполнения контрактов на отлов бродячих собак и кошек, расценок на утилизацию трупов, на стерилизацию.

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