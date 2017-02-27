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07:11 (мск), источник: VN.RU

Распятый догхантерами пес пошел на поправку и нашел невесту

В Новосибирске медики и зоозащитники выходили собаку, которую неизвестные распяли на заборе, прибив гвоздями. Это случилось в середине января. Пса сняли с забора, и он два дня бродил по улице Тухачевского, истекая кровью.

Спустя месяц медики уверенно заявили, что Арчи (так назвали распятого пса) пошел на поправку и начал набирать вес. «Кушать стал более уверенно и меньше отказывается от еды, — сообщила VN.ru представитель ОД «Права животных» Анна Массольд. — Он даже стал понемногу грызть сухой корм. В весе Арчи прибавил на сегодня 400 граммов.

Прием лекарств продолжаем до 3 марта и далее сдаем кровь. Если воспаление окончательно прошло, то можем продолжать химиотерапию. А еще Арчи начал играть с соседкой по передержке — собакой Клюквой. Прыгал и бегал как щенок. Даже не верится, что совсем недавно он лежал «тряпочкой» Мы благодарим всех неравнодушных жителей Новосибирска.

Напомним, в январе на горячую линию общественного движения «Права животных» поступил звонок. Абонент сообщил, что срочно нужна помощь собаке, которую распяли на заборе. Как сообщила Анна Массольд, пес два дня бродил по улице Тухачевского в Первомайском районе и истекал кровью. «Как выяснилось позже, помог псу дедушка, он снял животное с забора и положил на снег. Это все, что он мог сделать на тот момент», — говорит Анна.

Арчи с малых лет жил на улице Тухачевского. У него никогда не было своего дома и хозяина. Пес оказался невероятно понимающим и без малейшей капли агрессии. Сейчас Арчи проходит реабилитацию на базе ОД «Права животных». Отдыхает и отъедается.

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