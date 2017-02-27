Осторожно, гололёд!

МЧС Челябинской области предупреждает об опасности на дорогах: по прогнозам, 27 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели и гололедица, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Облачно с прояснением, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, слабые метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Днем местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица», — сообщили в ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью в Челябинской области — от минус 2 до минус 7, местами — до минус 10 градусов. Сегодня днем ожидается от минус 1 до минус 6, в низинах — до 10 градусов мороза. Скорость ветра — 5−10 метров в секунду с порывами до 13 — 19.