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07:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выборы ректора ИГУ пройдут осенью 2017 года

Выборы ректора Иркутского государственного университета состоятся на конференции трудового коллектива в ноябре 2017 года, об этом сообщил ректор ИГУ Александр Аргучинцев на заседании учёного совета 22 февраля.

Источник: Reuters

Выдвигать свои кандидатуры претенденты на должность ректора будут в сентябре, после чего в конце того же месяца их утверждение состоится на ученом совете ИГУ. Аттестационная комиссия Минобрнауки, которая утвердит окончательный список претендентов, пройдёт в октябре. Александр Аргучинцев отметил, что в выборах смогут участвовать и самовыдвиженцы, а не только те, кого поддержат подразделения и факультеты вуза.

Как ожидается, в выборах примет участие А. Аргучинцев. О своих планах на пост ректора заявил и профессор юридического факультета ИГУ Сергей Шишкин, который в феврале покинул пост руководителя Общественной палаты Иркутска и заявил: «Также в ИГУ сейчас период лицензирования и выборов. Я планирую посвятить своё время и сосредоточить внимание на этой работе». Одновременно он стал советником губернатора Иркутской области.

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