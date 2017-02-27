Выборы ректора ИГУ пройдут осенью 2017 года

Выдвигать свои кандидатуры претенденты на должность ректора будут в сентябре, после чего в конце того же месяца их утверждение состоится на ученом совете ИГУ. Аттестационная комиссия Минобрнауки, которая утвердит окончательный список претендентов, пройдёт в октябре. Александр Аргучинцев отметил, что в выборах смогут участвовать и самовыдвиженцы, а не только те, кого поддержат подразделения и факультеты вуза.

Как ожидается, в выборах примет участие А. Аргучинцев. О своих планах на пост ректора заявил и профессор юридического факультета ИГУ Сергей Шишкин, который в феврале покинул пост руководителя Общественной палаты Иркутска и заявил: «Также в ИГУ сейчас период лицензирования и выборов. Я планирую посвятить своё время и сосредоточить внимание на этой работе». Одновременно он стал советником губернатора Иркутской области.