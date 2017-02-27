Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
В Америке Трампа провоцируют с помощью российских флагов
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
07:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Политтехнолог Илья Спокойнов переведен из одиночки СИЗО Владивостока в камеру посуше

Члены Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Приморском крае рассказали корреспонденту ИА «Дейта» о посещении в СИЗО Владивостока бывшего генерального директора ХК «Адмирал», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов. Известного политтехнолога и гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края якобы уже превысил 100 млн рублей.

Как рассказал ИА «Дейта» председатель ОНК Владимир Найдин, члены ОНК посетили Илью Спокойнова в СИЗО накануне Дня защитника Отечества.

 — Пока он содержится в камере-изоляторе на первом этаже. Всем обеспечен. У него есть обогреватель, радиоприемник. Но камера сырая, на стенах грибок, — рассказал ИА «Дейта» Владимир Найдин.

Член ОНК Любовь Терешина добавила, что сегодня у Ильи Евгеньевича Спокойнова (паспорт подследственного выписан именно на эти ФИО) заканчивается срок карантина, и он будет переведен из одиночки в камеру посуше и получше. Визит членов ОНК к Спокойнову был обусловлен как заботой ОНК о всех заключенных, так и пониманием значимости фигуры Ильи Спокойнова. Во время визита членов ОНК в камеру к заключенному он сообщил, что неоднократно жаловался сотрудникам СИЗО № 1 на высокое давление, однако врача к нему так и не направили. После обращения ОНК к руководству СИЗО просьба заключенного, по словам Любови Терешиной, была удовлетворена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неожиданные открытия таят подземные переходы Владивостока
В Лос-Анджелесе вручают премии «Оскар»
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Противостояние Трампа со СМИ достигло кульминации
Скончался старейший член британского парламента
Сенатор: наказание за нападение на инкассаторов нужно ужесточить
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь