Политтехнолог Илья Спокойнов переведен из одиночки СИЗО Владивостока в камеру посуше

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов. Известного политтехнолога и гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края якобы уже превысил 100 млн рублей.

Как рассказал ИА «Дейта» председатель ОНК Владимир Найдин, члены ОНК посетили Илью Спокойнова в СИЗО накануне Дня защитника Отечества.

— Пока он содержится в камере-изоляторе на первом этаже. Всем обеспечен. У него есть обогреватель, радиоприемник. Но камера сырая, на стенах грибок, — рассказал ИА «Дейта» Владимир Найдин.

Член ОНК Любовь Терешина добавила, что сегодня у Ильи Евгеньевича Спокойнова (паспорт подследственного выписан именно на эти ФИО) заканчивается срок карантина, и он будет переведен из одиночки в камеру посуше и получше. Визит членов ОНК к Спокойнову был обусловлен как заботой ОНК о всех заключенных, так и пониманием значимости фигуры Ильи Спокойнова. Во время визита членов ОНК в камеру к заключенному он сообщил, что неоднократно жаловался сотрудникам СИЗО № 1 на высокое давление, однако врача к нему так и не направили. После обращения ОНК к руководству СИЗО просьба заключенного, по словам Любови Терешиной, была удовлетворена.