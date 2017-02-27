Неожиданные открытия таят подземные переходы Владивостока

Выяснилось, что подземный переход в районе Красного Знамени во Владивостоке уже несколько недель напоминает каток, который становится уже опасным для жизни: ледяные наросты неожиданно «вырастают» из темноты, когда спускаешься в подземный переход со стороны Ленинского района. Хотя перед праздниками освещение в подземном переходе стало получше (вместо привычных трех лампочек сейчас «горит» в два раза больше), но сам переход сделан таким образом, что можно не увидеть всех ледяных «сюрпризов».

К тому же, в выходные дни, когда потеплело, некоторые части катка подтаяли, и наступая на лед, люди сейчас проваливаются, практически по щиколотку, в холодную воду.

За разъяснениями ИА «Дейта» обратилось к городским властям. И вот что информагентству сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока:

«Действительно, в подземном переходе в районе проспекта Красного Знамени есть лед, так как там постоянно бежит вода, и зимой, естественно, все замерзает, — пояснили в муниципалитете, — Мы периодически там все чистим, но недель образуется вновь: в свое время данный подземный переход был построен с нарушениями, поэтому требует ремонта.

Что касается куч снега непосредственно на лестнице, мы приняли обращение и в течении недели там все будет убрано.