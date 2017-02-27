Первые дни марта на Среднем Урале будут солнечными и прохладными

Первые дни марта на Среднем Урале будут достаточно прохладными, сообщили 27 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Так 1 марта в некоторых районах Свердловской области ожидается ночью до 12 градусов ниже нуля. Днем синоптики также не прогнозируют плюсовых температур. Будет минус 2−4 градуса. При этом будет солнечно. В конце недели, 4 марта, на территории региона начнутся снегопады. На небе появятся тучи.

Начиная с 8 марта, на Среднем Урале станет еще прохладнее — минус 6−8 градусов. 11 марта по прогнозам синоптиков ожидается днем до 13 градусов ниже нуля. Ночь будет самой холодной этой весной — 19 градусов мороза. Правда, затем придет потепление.

По предварительным прогнозам синоптиков, во второй половине марта будет примерно около нуля градусов в дневные часы. Сильных холодов во второй половине месяца синоптики не прогнозируют и ночью.

В конце февраля в Свердловскую область пришло резкое потепление. Днем на улице стояли плюсовые температуры, и даже прошел дождь.