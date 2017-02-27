Первые дни марта на Среднем Урале будут солнечными и прохладными
Ночью столбик термометра будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.
Ночью столбик термометра будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.
Первые дни марта на Среднем Урале будут достаточно прохладными, сообщили 27 февраля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Так 1 марта в некоторых районах Свердловской области ожидается ночью до 12 градусов ниже нуля. Днем синоптики также не прогнозируют плюсовых температур. Будет минус 2−4 градуса. При этом будет солнечно. В конце недели, 4 марта, на территории региона начнутся снегопады. На небе появятся тучи.
Начиная с 8 марта, на Среднем Урале станет еще прохладнее — минус 6−8 градусов. 11 марта по прогнозам синоптиков ожидается днем до 13 градусов ниже нуля. Ночь будет самой холодной этой весной — 19 градусов мороза. Правда, затем придет потепление.
По предварительным прогнозам синоптиков, во второй половине марта будет примерно около нуля градусов в дневные часы. Сильных холодов во второй половине месяца синоптики не прогнозируют и ночью.
В конце февраля в Свердловскую область пришло резкое потепление. Днем на улице стояли плюсовые температуры, и даже прошел дождь.