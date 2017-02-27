Отца с сыном, застрявших в Обском море, спасли на спецсанях

Выезд техники на лед вне ледовых переправ привел к ЧП на Обском водохранилище. Вчера днем рыбаки выехали на водоем, но обратно ночью на берег вернуться не смогли — машина увязла в снегу в 10 километрах от берега.

Спасатели разыскали рыбаков — 15- летнего подростка и взрослого мужчину эвакуировали на снегоходе в специальных санях. «В 3:30 ночи их доставили в Новопичугово, — сообщили VN.ru в региональном ГУ МЧС. — От оказания медицинской помощи они отказались. В спасательной операции участвовали три спасателя на двух единицах техники. Водитель машины, нарушивший правила и выехавший на лед, будет привлечен к административной ответственности».