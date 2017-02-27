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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Омичка нашла в банке с горошком крокодила

Непонятное мертвое пресмыкающееся было найдено в банке с консервированным горошком.

Одна из омичек после шопинга обнаружила неожиданную находку в своих покупках. Девушка нашла в банке с консервированным горошком мертвое существо, нечто среднее между детенышем крокодила и ящерицы. Фотодоказательства необычного содержимого консервированных продуктов омичка выложила в паблик «Ревизорро Омск».

Как утверждает жительница Омска, банку с «сюрпризом» она приобрела в одном из магазинов сети «Красное & Белое». Изготовителем горошка марки «На грядке» является ООО «Кубанский консервный комбинат».

В комментариях омичи устроили спор: что за существо лежит в банке с продуктом. Горожане теряются в догадках — ящерица это или крокодил. Прозвучали также предположения, что это рыба.
Отметим, что сам по себе «Горошек Нежный» этой марки заслужил множество положительных отзывов в интернете. Очевидно, подобных прецедентов с консервами этого производителя ранее не было. Впрочем, некоторые пользователи сети усомнились в подлинности фотографий и подозревают использование фотошопа.

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