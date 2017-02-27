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07:29 (мск), источник: Вести Приморье

Молодежный флешмоб пройдет в Приморье

Общегородской флешмоб в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет в Приморье 15 марта. Стать участником мероприятия может каждый.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов завершается 15 апреля.

«О своем желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев. Участниками флешмоба могут стать не только те, кто уже подал заявку на фестиваль, но и любой желающий», — рассказал директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

Мероприятие состоится на центральной площади Владивостока. Здесь все участники флэшмоба выстроятся в символ Всемирного фестиваля — цветок ромашки с «Голубем мира» внутри. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Как сообщили в администрации края, полным ходом идет заявочная кампания на участие в фестивале. Все желающие приморцы могут зайти на сайт мероприятия и зарегистрироваться в качестве потенциального участника или волонтера.

Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет — лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных — 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.

Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодежной общественной организации «Волонтер Приморья».

«Заявочная кампания для будущих волонтеров фестиваля продлится до 31 марта. После того, как все электронные анкеты будут обработаны, начнем личные собеседования с претендентами в волонтеры. Кстати, заявки с привязкой к нашему центру могут подавать и жители других регионов России. В этом случае общаться с кандидатами будем по телефону и скайпу. Нижняя граница возраста у волонтеров мероприятия — 18 лет. У фестиваля четыре официальных языка — русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата», — отметила руководитель организации Анна Шемчук.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи со всего мира. Из них половина — россияне.

Предварительная программа мероприятия затрагивает самые актуальные темы жизни современного общества. Среди них культура и глобализация, глобальная экономика, экономика знаний, развитие общественных институтов, политика и международная безопасность.

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