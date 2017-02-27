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07:33 (мск), источник: Uralpress.ru

У православных начался Великий пост

Сегодня, 27 февраля, у православных начинается Великий пост. В этом году он продлится по 15 апреля.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Он установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Как сообщили в Челябинской епархии, первые четыре дня Великого поста — с 27 февраля по 2 марта — дни строгого поста. Церковь призывает отложить в это время суетные житейские попечения, за исключением только самых необходимых. Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник». Этот день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). В «Чистый понедельник», как и в последующие два дня верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Главные праздники предстоящего поста — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). Верующими весьма почитаются Лазарева суббота (8 апреля), день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память 40 мучеников севастийских (22 марта). Кроме того, по церковной традиции, вторая, третья и четвертая субботы Великого поста являются днями поминовения усопших.

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом.

Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

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