В Красноярске за рыбаками-нарушителями проследят с воздуха
Беспилотники будут выслеживать выходящих на тонкий лед рыбаков.
Беспилотники будут выслеживать выходящих на тонкий лед рыбаков.
В Красноярске запустили 7 беспилотников, которые будут следить за выходящими на тонкий лед рыбаками.
Так, за прошедшие выходные на Абаканской протоке Енисея поймали 15
«Всего за минувшие сутки краевыми инспекторами ГИМС проведено 190 профилактических бесед с рыбаками и отдыхающими. Патрулирование водоемов края осуществляли 86 патрульных групп». — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 17 февраля в районе поселка Частоостровское Емельяновского района спасатели вытащили из Енисея тело рыбака. Мужчина пропал без вести еще 15 февраля. Правоохранители вместе со спасателями два дня искали рыбака в окрестностях поселка. 17 февраля его тело нашли в Енисее. Предположительно, мужчина провалился под тонкий лед и не смог выбраться на берег.