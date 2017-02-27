В Красноярске за рыбаками-нарушителями проследят с воздуха

В Красноярске запустили 7 беспилотников, которые будут следить за выходящими на тонкий лед рыбаками. Из-за плюсовых температур корка льда стала более тонкой, а пластины — более подвижными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, за прошедшие выходные на Абаканской протоке Енисея поймали 15 рыбаков-нарушителей. Несмотря на запрещающие знаки, они все же вышли на подледную рыбалку. Инспекторы провели с рыбаками профилактическую беседу.

«Всего за минувшие сутки краевыми инспекторами ГИМС проведено 190 профилактических бесед с рыбаками и отдыхающими. Патрулирование водоемов края осуществляли 86 патрульных групп». — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 17 февраля в районе поселка Частоостровское Емельяновского района спасатели вытащили из Енисея тело рыбака. Мужчина пропал без вести еще 15 февраля. Правоохранители вместе со спасателями два дня искали рыбака в окрестностях поселка. 17 февраля его тело нашли в Енисее. Предположительно, мужчина провалился под тонкий лед и не смог выбраться на берег.