Лара Фабиан оценила исполнение Димашем песни Adagio
Димаш Кудайбергенов на очередном этапе конкурса I am a singer исполнил песню Adagio.
Димаш Кудайбергенов на очередном этапе конкурса I am a singer исполнил песню Adagio.
АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Лара Фабиан поздравила Димаша Кудайбергенова, который на одном из этапов музыкального конкурса в Китае I am a singer исполнил песню Adagio.
Певица на своей странице в Facebook поздравила казахстанского исполнителя с выступлением.
Исполнив песню Adagio, казахстанский исполнитель занял первое место по итогам шестого этапа музыкального конкурса.
Димаш Кудайбергенов в рамках конкурса исполнял песни на французском, английском, казахском, русском и китайском языках. Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и сделал подарок.