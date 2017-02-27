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07:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лара Фабиан оценила исполнение Димашем песни Adagio

Димаш Кудайбергенов на очередном этапе конкурса I am a singer исполнил песню Adagio.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Лара Фабиан поздравила Димаша Кудайбергенова, который на одном из этапов музыкального конкурса в Китае I am a singer исполнил песню Adagio.

Певица на своей странице в Facebook поздравила казахстанского исполнителя с выступлением.

Исполнив песню Adagio, казахстанский исполнитель занял первое место по итогам шестого этапа музыкального конкурса.

Димаш Кудайбергенов в рамках конкурса исполнял песни на французском, английском, казахском, русском и китайском языках. Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и сделал подарок.

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