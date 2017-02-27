Лара Фабиан оценила исполнение Димашем песни Adagio

Исполнив песню Adagio, казахстанский исполнитель занял первое место по итогам шестого этапа музыкального конкурса.

Димаш Кудайбергенов в рамках конкурса исполнял песни на французском, английском, казахском, русском и китайском языках. Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и сделал подарок.