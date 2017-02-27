В Челябинской области на очистку региональных дорог выведено 169 единиц техники. Водителям автобусов рекомендовано снизить скорость

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, утром количество снегоочистительной техники на региональных дорогах будет увеличено. В Аргаяшском, Карабашском и Еткульском районах продолжаются снегопады.

Претензий к региональным дорогам со стороны ГИБДД и водителей нет, отметили в министерстве. Чего не скажешь про областной центр. В Челябинске из-за неубранных.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью в горных и юго-западных районах, днем на большей части территории прошел небольшой и умеренный снег, ночью в восточных и северо-восточных районах местами сильный — от 1,3 — 10 миллиметров. В южных районах днем отмечалось усиление ветра до 15−18 метров в секунду. Днем в отдельных районах пройдет местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица.