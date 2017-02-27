Двораковский с Мартыненко побывали в ремзоне ПАТП-2
Мэр Омска рассказал, что департаменту транспорта с начала года удалось заработать 13,2 миллионов рублей.
Мэр Омска рассказал, что департаменту транспорта с начала года удалось заработать 13,2 миллионов рублей.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский совместно с директором департамента транспорта Алексей Мартыненко съездили в ПАТП-2. Глава города встретился с коллективом предприятия, побывал в ремзоне, а также оценил условия труда.
В ходе встречи были отмечены общие положительные тенденции в работе общественного транспорта.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Наши приоритеты остаются неизменными.
В частности, в январе текущего года на 7,4 процентов увеличена производственная программа по маршрутам автопредприятий. Департамент транспорта сумел заработать с начала года 13,2 миллиона рублей на оптимизации маршрутов.
В конце года эта сумма предположительно составит 150 миллионов. В прошлом году омским ПАТП удалось сэкономить 64 миллиона рублей и заработать 134,7 миллионов рублей на оказании дополнительных услуг.
Подробности визита градоначальника на ПАТП-2 пока не известны.