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08:36 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский с Мартыненко побывали в ремзоне ПАТП-2

Мэр Омска рассказал, что департаменту транспорта с начала года удалось заработать 13,2 миллионов рублей.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский совместно с директором департамента транспорта Алексей Мартыненко съездили в ПАТП-2. Глава города встретился с коллективом предприятия, побывал в ремзоне, а также оценил условия труда.

В ходе встречи были отмечены общие положительные тенденции в работе общественного транспорта.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Наши приоритеты остаются неизменными. Во-первых, это безусловное сохранение системы муниципального общественного транспорта в Омске. Во-вторых, это постоянное повышение безопасности перевозок. И третье, это продолжение системной работы по улучшению качества обслуживания пассажиров.

В частности, в январе текущего года на 7,4 процентов увеличена производственная программа по маршрутам автопредприятий. Департамент транспорта сумел заработать с начала года 13,2 миллиона рублей на оптимизации маршрутов.

В конце года эта сумма предположительно составит 150 миллионов. В прошлом году омским ПАТП удалось сэкономить 64 миллиона рублей и заработать 134,7 миллионов рублей на оказании дополнительных услуг.

Подробности визита градоначальника на ПАТП-2 пока не известны.

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