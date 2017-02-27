Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10«День без иммигрантов»
10:00 (мск), источник: БЕЛТА

Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

Участие в акции примут более 100 объектов общественного питания — бары, кафе, рестораны.

Источник: БЕЛТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Участие в акции примут более 100 объектов общественного питания — бары, кафе, рестораны. Со списком участников можно ознакомиться на сайтах Главного управления потребительского рынка и Мингорисполкома.

Гостям предложат пять блюд национальной кухни: заливное из карпа — Br4,5, крупеня — Br2,5, верещака с блинами — Br8,5, клецки картофельные с мясом — Br6,5, манник с творогом — Br3,5. Принцип Недели белорусской кухни — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.

Мероприятие проводится в столице в 13-й раз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Скончался старейший член британского парламента
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь