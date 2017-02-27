27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Участие в акции примут более 100 объектов общественного питания — бары, кафе, рестораны. Со списком участников можно ознакомиться на сайтах Главного управления потребительского рынка и Мингорисполкома.

Гостям предложат пять блюд национальной кухни: заливное из карпа — Br4,5, крупеня — Br2,5, верещака с блинами — Br8,5, клецки картофельные с мясом — Br6,5, манник с творогом — Br3,5. Принцип Недели белорусской кухни — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.

Мероприятие проводится в столице в 13-й раз.