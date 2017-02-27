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08:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Перевозчики не берегут своих пассажиров в Приморье

Итоги операции «Перевозчик» подвели в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В ходе операции за различные нарушения сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 725 водителей пассажирских автотранспортных средств, в том числе — 425 водителей такси.

Среди самых распространенных в Приморье нарушений — управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается его эксплуатация — 97 случаев. Также часто встречаются нарушения правил перевозки людей — 77 случаев, из на счету водителей такси — 27, и непредоставление преимущества при движении пешеходам — 53 случая. Еще 46 перевозчиков игнорировали требования дорожной разметки, 43 — нарушили скоростной режим движения, а 38 водителей — правила маневрирования.

«Во Владивостоке выявлено 215 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирских транспортных средств, из них 130 допустили водители такси. Установлены 32 факта управления транспортными средствами при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

За нарушения правил перевозки пассажиров привлечено к ответственности 27 владивостокских водителей, за непредоставление преимущества при движении пешеходам — 18.

«Выявлены два транспортных средства предположительно с измененным маркировочным обозначением номера шасси. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства изъяты и помещены на стоянку временного задержания», — говорится в сообщении.

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