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08:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские зоозащитники нашли подвал с кучей бездомных кошек (фото)

В подвале жилого дома волонтеры обнаружили более 40 кошек, активисты ищут любые возможности спасти всех животных и ищут им передержку, информацию они сообщили у себя в группе «ВКонтакте» «Дари добро» Помощь бездомным животным Приют Нск".

Новосибирские зоозащитники нашли подвал с кучей бездомных кошек, информацию они сообщили у себя в группе «ВКонтакте» «Дари добро» Помощь бездомным животным Приют Нск.

Волонтеры обнаружили более 40 кошек случайно — когда повезли отдавать новому хозяину бездомного щенка Нурика. Кошки живут в подвале в жилом доме и бесконтрольно размножаются. Волонтеры не раскрывают место котов, чтобы животным не причинили вред — активисты рассчитывают помочь всем животным из подвала. Многие кошки получили обморожение лап и ушей в зимний период.

«Казалось, что сам Бог велел нам ехать 65 км от Новосибирска, чтобы увидеть этих несчастных, голодных, больных кошек, с лысыми пятнами, отмороженными лапами и ушами! Юля насчитала порядка 40 кошек. А сколько еще их не вышло, мы не знаем! Половина так и просидела в подвале», — заметили волонтеры.

Пока волонтеры взяли трех кошек на передержку и лечение, активисты приюта ищут любые возможности спасти всех животных и ищут им передержку. .

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