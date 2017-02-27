Новосибирские зоозащитники нашли подвал с кучей бездомных кошек (фото)

Волонтеры обнаружили более 40 кошек случайно — когда повезли отдавать новому хозяину бездомного щенка Нурика. Кошки живут в подвале в жилом доме и бесконтрольно размножаются. Волонтеры не раскрывают место котов, чтобы животным не причинили вред — активисты рассчитывают помочь всем животным из подвала. Многие кошки получили обморожение лап и ушей в зимний период.

Новосибирские зоозащитники нашли подвал с кучей бездомных кошек, информацию они сообщили у себя в группе «ВКонтакте» «Дари добро» Помощь бездомным животным Приют Нск.

«Казалось, что сам Бог велел нам ехать 65 км от Новосибирска, чтобы увидеть этих несчастных, голодных, больных кошек, с лысыми пятнами, отмороженными лапами и ушами! Юля насчитала порядка 40 кошек. А сколько еще их не вышло, мы не знаем! Половина так и просидела в подвале», — заметили волонтеры.

Пока волонтеры взяли трех кошек на передержку и лечение, активисты приюта ищут любые возможности спасти всех животных и ищут им передержку. .